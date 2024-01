Am 02.01.2024, kam es kurz nach 14 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls am Hauptbahnhof in Pirmasens zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Pirmasens (ots) - Um einen reibungslosen Einsatz gewährleisten zu können, wurde der Bereich an einem Fahrscheinautomaten kurzzeitig geräumt und freigehalten. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.|pips



