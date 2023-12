Am 24.12.2023 geriet ein 33-jähriger Mann mit zwei männlichen Personen in einer Gaststätte gegen 22 Uhr in Streit.

Pirmasens (ots) - Hierbei verletzten die Beschuldigten den Geschädigten leicht am Oberkörper. Als der Geschädigte später die Gaststätte verließ, sei ihm einer der Beschuldigten nochmals gefolgt. Er beleidigte den Geschädigten und schlug nochmals auf ihn ein. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten eingeleitet.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Pirmasens

Pressestelle



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell