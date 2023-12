Im Zeitraum zwischen Freitag 15.12.2023 15 Uhr und Samstag 16.12.2023 gegen 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen in der Hirtengasse, kurz vor Einmündung Kümmelgasse, geparkten Seat Ibiza.

Pirmasens (ots) - An diesem entstand Sachschaden an der Beifahrertür in Höhe von ungefähr 2500 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 520-0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |pips



