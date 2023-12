Am Samstag, den 23.12.2023 gegen 00:15 Uhr, kam es vor der dem Lokal "Denkbar" in Dahn zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Dahn (ots) - Hierbei gerieten ein 58-jähriger Mann und sein ein Jahr älterer Bruder aus dem Kreis Südwestpfalz in einen Streit mit einem unbekannten Mann. Der Unbekannte schlug den 58-jährigen kurzerhand ins Gesicht. Als sein Bruder eingreifen wollte, seien 2 oder 3 weitere unbekannte Männer aufgetaucht, die dem unbekannten Mann zur Seite standen. Die unbekannten Männer hätten dann gemeinschaftlich auf das Brüderpaar eingeschlagen.

Einer der beiden Geschädigten musste mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden./pidn



