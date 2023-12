Eine "Kundin" ließ sich am Montag, um 14:00 Uhr, in dem Geschäft beraten.

Pirmasens (ots) - Hierzu wurden mehrere Kleidungsstücke auf dem Tresen abgelegt, nach denen die Tatverdächtige immer wieder griff, um diese zu betrachten. Dabei hat sie offensichtlich die Kleidungsstücke als Deckung benutzt, um unbemerkt das auf dem Tresen liegende, lilafarbene Iphone 14 Pro Max im Wert von 1200 Euro, an sich zu nehmen.

Unter einem Vorwand verließ die Frau das Geschäft.



Beschreibung: Circa 40 Jahre, Kleidergröße 42, circa 170 cm, dunkle Haare, kurzer Pferdeschwanz, sprach gebrochenes deutsch, vermutlich Spanierin, dunkel gekleidet, hellgrau karierter Schal.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



