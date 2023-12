Am 31.12.2023 gegen 03:00 Uhr wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer in der Fruchtmarktstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Zweibrücken (ots) - Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft wurde dem Fahrer ein Alkotest angeboten, welcher einen Wert von 1,04 Promille ergab. Ein beweisverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle erbrachte einen Wert von 0,37 mg/L, was in etwa einem Wert von 0,74 Promille entspricht. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Bei der anschließenden Personenüberprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer einen offenstehenden Haftbefehl hatte, welcher vollstreckt wurde, sodass er der JVA zugeführt wurde. |pizw



