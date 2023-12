Am Donnerstag, zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz der Messe in der Zeppelinstraße abgestellten SUV.

Pirmasens (ots) - Der Schaden in Höhe von circa 100 Euro wurde mutmaßlich durch zu weites Öffnen einer Pkw-Tür verursacht.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

