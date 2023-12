Am Mittwoch, um 05:30 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem blauen Ford Fiesta die Autobahn in Fahrtrichtung Pirmasens und befand sich auf der linken Spur zwischen der Anschlussstelle Bubenhausen/Ernstweiler und Stadtmitte.

Zweibrücken (ots) - Plötzlich zog ein Pkw, zu dem keine nähern Angaben gemacht werden konnten ebenfalls auf die linke Spur. Die Fiesta-Fahrerin musste, um eine Kollision zu vermeiden, so weit nach links ausweichen, dass sie die Mittelleitplanke streifte. Der Verursacher setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort. An der Mittelleitplanke entstand kein sichtbarer Schaden. Der Schaden am Fiesta wird auf 5000 Euro geschätzt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332-976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



