Am Sonntag, um 18:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein silberner Kombi im Vorbeifahren einen in Höhe Lemberger Straße 19 geparkten Skoda Fabia beschädigte.

Ruppertsweiler (ots) - Der Verursacher kam aus Richtung Ariusstraße und war in Richtung Ringstraße unterwegs. Am Unfallort wurde der abgerissene silberne Außenspiegel eines Ford aufgefunden. Die Beschädigung des Außenspiegels des Skoda wird auf 200 Euro geschätzt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



