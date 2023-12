An Heiligabend, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die Landesstraße 495 von Dimbach kommend und wollte nach links auf die Landesstraße 490 in Fahrtrichtung Schwanheim abbiegen.

Schwanheim (ots) - Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 79-jährigen Seat-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer erlitt leicht Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro. /pidn



