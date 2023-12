Am Dienstag den 05.12.2023, zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Hermersberg, in Höhe der Hausnummer 34a, gegen einen dort geparkten Opel Grandland (Farbe schwarz).

Hermersberg, Hauptstraße (ots) - Am Pkw entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die so entstandene Sachschadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.



Im Anschluss entfernte sich der/die Verkehrsunfallverursacher/in in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte an hiesige Polizeiinspektion in Waldfischbach-Burgalben. |piwfb



