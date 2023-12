Am späten Mittwochvormittag beschädigte der Fahrer eines roten Kleinwagens mit französischer Zulassung beim Ausparken im Bereich der Metzgerei Schwab in Thaleischweiler-Fröschen einen gegenüber geparkten PKW.

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - An diesem PKW konnten Beschädigungen im Bereich des linken Frontbereichs festgestellt werden. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung zu setzen (06333-9270). |piwfb



