In der Zeit vom 28.12.2023, 22:00 Uhr bis 29.12.2023, 11:30 Uhr wurde vor dem Anwesen Am Kloster 6 ein schwarzer VW Golf, welcher ordnungsgemäß in Längsaufstellung abgestellt war, von einem vermutlich blauen Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange touchiert und beschädigt.

Zweibrücken (ots) - Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Pirmasens

Pressestelle



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell