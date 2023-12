Der schwarze Citroen Jumper mit Pössl-Umbau wurde zuletzt am Dienstag, um 22:00 Uhr, von seinem Besitzer auf dem Seitenstreifen in Höhe Nr. 8 geparkt gesehen.

Zweibrücken (ots) - Den Verlust stellte er am Mittwochmorgen um 08:00 Uhr fest. Den ursprünglich angehängten 750 kg Hänger fand er gegen 09:00 Uhr, circa 150 Meter entfernt, am Straßenrand in Höhe Beethovenstraße 4 abgestellt. Das noch relativ neue Wohnmobil hat einen Wert von circa 70.000 Euro.



Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, fiel dem Wohnmobilbesitzer beim Beladen seines Pkw ein unbekannter junger Mann auf, der sich auffällig verhielt. Wer kann zu diesem Mann etwas sagen. Er ging bergan in Richtung TSC-Platz, war zwischen 18 und 25 Jahre alt, circa 1,70 groß, hager und trug eine weiße Baseball-Cap. Vielleicht hat jemand beobachten können, wohin der junge Mann gegangen ist oder ob er vielleicht im Nahbereich in ein Auto eingestiegen ist.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



