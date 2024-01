Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Wohnungstüt im 2.Obergeschoß des Mehrfamilienhauses, Talstraße 36, auf.

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Es wurde offnsichtlich nur ein Schrank im Flur geöffnet. Entwendet wurde nichts.Der Scahden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



pdps



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Pirmasens

Pressestelle



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell