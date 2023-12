Am 1. Weihnahchtsfeiertag brachen unbekannte Täter durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kaltenbächel" ein.

Dahn (ots) - Es wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurden ein Armbanduhr der Marke "Kapten and Son" im Wert von 350 Euro, ein Apple Macbook im Wert von 1000 Euro sowie verschieden Fremdwährungen im Gesamtwert von 150 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



pdps



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Pirmasens

Pressestelle



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell