Unbekannte Täter brachen in der Zeit von 27.11. bis 01.12., also vergangene Woche von Montag bis Freitag, in ein aktuell unbewohntes Haus in der Graf-Zeppelin-Straße ein.

Nothweiler (ots) - Alle Räume wurden erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht, so dass es beim Sachschaden an der aufgehebelten Tür in Höhe von circa 150 Euro geblieben ist.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



pdps



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Pirmasens

Pressestelle



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell