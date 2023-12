Am Montag, um 17:45 Uhr, ereignete sich ein Unfall kurz vor der Kreuzung B270/Zweibrücker Straße.

Pirmasens (ots) - Ein Mercedes E350CDI mit einem Kennzeichen aus der Schweiz kollidierte mit einem Mazda CX5 mit KL-Kennzeichen. Beide fuhren auf verschiedenen Fahrstreifen aus Richtung Biebermühle kommend auf die Ampel an der Zweibrücker Straße zu, als die Pkw seitlich kollidierten. Da die Beteiligten gegenteilige Angaben machen, werden Zeugen des Unfalles gesucht.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



