Ort 66482 Zweibrücken, Saarpfalzstraße 12 Zeit: 05.12.2023, 16:15 Uhr SV: Ein bislang unbekannter männlicher Täter steht im Verdacht, einen Ladendiebstahl in der Filiale der Fa.

Zweibrücken (ots) - Deichmann an genannter Örtlichkeit begangen zu haben, indem er ein Paar Schuhe in einem mitgebrachten Rucksack verstaute und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Geschäftes löste die Diebstahlsicherung den Alarm aus, woraufhin der Täter fußläufig in Richtung Globus Einöd/Landesgrenze Saarland flüchtete. Die Person konnte von einer Mitarbeiterin als männlich, 25 - 30 Jahre alt, braune Haare, brauner Dreitagebart, bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einer dunkelroten Jacke, einer schwarzen Hose und einen schwarzen Rucksack tragend beschrieben werden. Es liegen keine Überwachungskameraaufzeichnungen vor. Gesamtschaden ca. 90Euro. |pizw



Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw



