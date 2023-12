Zeit: 07.12.2023, 15:45 Uhr

Zweibrücken (ots) - Ort: Zweibrücken, Altheimer Straße 77.

SV: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug - nach Spurenlage ein Pkw der Marke Seat - streifte beim Vorbeifahren an einem geparkten Peugeot Boxer dessen linke Fahrzeugseite und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in östlicher Richtung fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0



www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell