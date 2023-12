Am Dienstag, dem 12.12.2023, findet ab 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Birkenfeld in der Wasserschiederstraße eine Informationsveranstaltung für Interessierte am Polizeiberuf statt.

Birkenfeld (ots) - Neben einer Vorstellung der vielfältigen polizeilichen Aufgaben, sowie einer Besichtigung der Dienststelle stehen qualifizierte Einstellungsberater für sämtliche Fragen rund um das Thema Polizei zur Verfügung.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse sowie alle Personen, die das 34. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und einen qualifizierten Berufsabschluss besitzen. Nähere Informationen sind unter www.polizei.rlp.de/karriere ersichtlich.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung mit Namen, Alter, Anschrift und Erreichbarkeit via Mail an

pibirkenfeld.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

gebeten.