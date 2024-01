Am vergangenen Wochenende, inklusive des Neujahrstages, wurden insgesamt 84 Vorgänge aufgenommen und bearbeitet.

Raum Idar-Oberstein (ots) - Es wurden 24 Strafanzeigen erfasst, 5 Verkehrsunfälle, teils mit Flucht aufgenommen und 55 sogenannte "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.

Nachfolgend sind einige öffentlichkeitswirksame Einsätze aufgeführt:



Samstag, 30. Dezember



Gegen 18 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein unbekannter Täter aktuell im Bereich der Straßburgkaserne Diesel aus einem LKW abzapfen würde. Als die Streife dort ankam, stellten sie lediglich einen zurückgelassenen Kanister fest. Der Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen und das Fahrzeug merken, wodurch im Nachgang ein Beschuldigter ermittelt werden konnte. Der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete sich, da in dem Fahrzeug mehrere Arbeitshandschuhe, ein Kraftstofftrichter, eine Pumpe und ein Schlauch aufgefunden werden konnten und der Tankdeckel des Fahrzeugs auffällig mit Diesel benetzt war. Da der Tatverdächtige zudem alkoholisiert angetroffen wurde, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen.



Sonntag, 31. Dezember



Am Silvesterabend zerstörten noch unbekannte Täter die Zugangstür des Pop-Up-Stores in der Fußgängerzone in Oberstein. Der Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Falls Zeugen Angaben über Personen, die sich zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr in der Nähe des Tatortes aufhielten, machen könnten, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Idar-Oberstein zu melden.

Noch vor Mitternacht gingen im Verlauf des Tages mehrere Meldungen über Böllerwürfe und Raketenabschüsse ein. Bei dem Großteil der Meldungen konnten vor Ort keine Verantwortlichen festgestellt werden. Bei denen die angetroffen werden konnten wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Kurz vor Neujahr konnten im Bereich des Modepark Röthers ca. 150 Personen, darunter eine Großzahl an Kindern festgestellt werden, die sich dort zusammenfanden, um das neue Jahr zu begrüßen. Im Verlauf der Zusammenkunft kam es zu einer Körperverletzung und dem Abschuss mehrerer Feuerwerkskörper. Aufgrund der Unübersichtlichkeit wurde der Bereich durch starke Polizeikräfte aufgesucht. Es wurden insgesamt 5 Platzverweise erteilt und ca. 30 Personen das Betreten des Vorplatzes aufgrund der horrenden Menge an Feuerwerkskörpern untersagt.