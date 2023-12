Am Freitag dem 13.12.2023 konnte festgestellt werden, dass die Ortstafel "Niederwörresbach" durch bisher unbekannte Täter entwendet wurde. Die Ortstafel befand sich an der Kreuzung der Hauptstraße und L175 in Niederwörresbach und wurde aus ihrer Halterung herausgeschraubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Niederwörresbach (ots) - Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell