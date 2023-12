Im Zeitraum vom Donnerstag, den 30.11.2023, auf Montag, den 11.12.2023 wurde ein Paket, welches vor dem Anwesen der Bahnhofstraße 68 in Morbach abgestellt wurde, von einem bislang unbekannten Täter geöffnet.

Morbach (ots) - Der Inhalt des Paketes wurde entwendet.



Die Polizeiinspektion Morbach fragt:



Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des

Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in

diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise

verhalten hat/haben?



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede

andere Polizeidienststelle.