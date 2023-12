Am Samstag, dem 16.12.2023 wurden im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 22:30 Uhr etwa 75 Liter Diesel aus dem Treibstofftank einer Sattelzugmaschine entwendet.

Idar-Oberstein (ots) - Der LKW war auf einem Parkplatz in der Straße "Im Stäbel" in Idar-Oberstein, gegenüber des Friedhofes "Algenrodt" abgestellt.

Zeugen die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrnehmen konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzten.