Vermutlich in der Nacht vom gestrigen Freitag zum heutigen Samstag versuchten bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Osburg im Tannenweg einzudringen.

Osburg (ots) - Entsprechende Spuren wurden an einer Balkon- und einer Terrassentür aufgefunden.

Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Die Hauseigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchversuches nicht zu Hause.

Ersten Ermittlungen vor Ort zufolge, könnte sich die Tat am Freitagabend, in der Zeit zwischen etwa 22:45 und 23:30 Uhr zugetragen haben.

Die Polizei fragt deshalb, wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen, Personen und/oder Fahrzeuge insbesondere in der angegebenen Zeit im Raum Osburg gemacht bzw. festgestellt?



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de