Mit 152 erfassten und abgearbeiteten polizeilichen Einsätzen (36 Strafanzeigen, 27 Verkehrsunfälle, 89 sonstige Anlässe) bewegte sich das Arbeitsaufkommen der Trierer Polizeiinspektion auf einem durchschnittlichen Niveau.

Trier (ots) - Folgende Vorfälle finden dabei eine nähere Betrachtung:



Einbruchsserie in Kleingartenanlagen am Grüneberg - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung



Über das vergangene Wochenende wurde im Bereich des Grünebergs in Trier-Nord eine Zunahme von Einbrüchen in Kleingartenanlagen verzeichnet. Mindestens sechs Anlagen waren von den Tätern betroffen, wobei bislang keine konkreten Hinweise auf die Identität der Täter vorliegen.



Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kleingartenparzellen, wobei sie offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen suchten. Die genaue Schadenshöhe und der Umfang des Diebesguts werden derzeit noch ermittelt..



Die Polizei Trier bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlagen Am Grüneberg beobachtet haben oder sonstige relevante Informationen besitzen, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet die PI Trier unter 0651/9779-5210.



Verkehrskontrollen im Stadtgebiet: Mehrere Führerscheine nach übermäßigem Alkoholkonsum beschlagnahmt



Im Rahmen von mobil durchgeführten Verkehrskontrollen, aber auch während der Aufnahme von Verkehrsunfällen, stellten die Beamten der PI Trier im Verlauf des vergangenen Wochenendes fest, dass sich einige Fahrer trotz teilweise erheblicher Alkoholisierung und/oder Beeinflussung berauschender Substanzen hinters Steuer gesetzt hatten und in der Folge Führerscheine beschlagnahmt werden mussten.

In einem Fall hatte sich ein mutmaßlich berauschter Fahrer am frühen Samstagmorgen in der Granastraße einer Kontrolle entzogen, indem er vor einem Streifenwagen geflüchtet war. Seine Flucht endete jäh nach der Kollision mit einem geparkten Pkw. Der Fahrer selbst konnte noch vor Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle unerkannt flüchten. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Wache der PI Trier unter 0651/9779-5210 entgegen.



Die Polizei Trier weist in dem Zusammenhang hin, dass Verkehrskontrollen nicht nur in der Vorweihnachtszeit durchgeführt werden, sondern sie einen festen Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit darstellen. Der Appell richtet sich insofern an alle Verkehrsteilnehmer, ihre persönliche Verantwortung wahrzunehmen und im eigenen Interesse sowie im Interesse der Allgemeinheit nur nüchtern ein Fahrzeug zu führen und nach Möglichkeit den eigenen Transport im Vorfeld zu planen.