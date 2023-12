Am 01.12.2023 zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden auf dem Parkplatz am Stadion in Birkenfeld durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mit rohen Eiern beworfen.

Birkenfeld (ots) - Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden darum gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.:06782-9910 in Verbindung zu setzen.