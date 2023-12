Am Sonntag, den 31.12.2023 gegen 17:30 Uhr zündeten zwei bislang unbekannte männliche Personen, vermutlich im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, Silvesterraketen auf einen fahrenden Pkw in Wasserliesch.

Wasserliesch (ots) - Die zwei unbekannten Täter positionierten sich auf einer Brücke, welche parallel zur Straße "In der Zehnt" verläuft und von der geschädigten Pkw-Fahrerin in Fahrtrichtung Konz befahren wurde. Insgesamt wurden durch die Jugendlichen mindestens zwei Raketen gezündet, wovon eine den Pkw der Geschädigten touchierte. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Ortsmitte Wasserliesch. Die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 erbeten.