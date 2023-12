In der Nacht vom 30.11.2023 auf den 01.12.2023 kam es zu mehreren versuchten Einbruchsdiebstählen in Geschäftsräume der Saarstraße / Matthiasstraße in Trier.

Trier (ots) - Hierbei kam es auch zu einer erfolgreichen Tat.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651-9779-2290 oder kdtrier.k1@polizei.rlp.de zu melden.