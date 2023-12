Während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn am heutigen Mittwoch, 13. Dezember 2023 gegen 01.20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der PI Trier in der Kölner Straße ein Mann auf, der sich augenscheinlich vor der Polizei zu verstecken versuchte.

Trier (ots) - Das verdächtig anmutende Verhalten des Mannes rechtfertigte einen genaueren Blick auf die Hintergründe und eine spontane Personenkontrolle. Fündig wurden die Beamten dann in einem Vorgarten, in welchem sich der Mann hinter einem Busch versteckt hatte. Die anschließende Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Gegenstände förderte dann eine Vielzahl an Edelmetallgegenständen zu Tage, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem unmittelbar zuvor verübten Diebstahl aus einem im Nahbereich geparkten Heizungsbautransporter stammten.

Der 43jährige Trierer verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der PI Trier.

Der ursprünglich wahrzunehmende Einsatz war verzögerungsfrei von einer anderen Streifenbesatzung wahrgenommen worden.