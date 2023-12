Am späten Freitagnachmittag kam es in Fischbach zu einer polizeilichen Einsatzlage, in Folge dessen die Hauptstraße voll gesperrt wurde. Die Hauptstraße ist derzeit immer noch gesperrt. Eine Gefahrenlage für die Bevölkerung liegt nicht vor. Zu den Hintergründen des Einsatzes wird zeitnah nachberichtet. Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen.

