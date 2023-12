Am Mittwoch, dem 06.12.2023, wurde in der Straße Obere Meitzenbach in Idar-Oberstein im Zeitraum von 14:00 Uhr und 17:30 Uhr, durch bisher unbekannte Täter, ein dort parkendes Fahrzeug beschädigt.

Idar-Oberstein (ots) - Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Ford Fiesta. Bei diesem Fahrzeug wurde das linke Rückscheinwerferglas zerstört.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.