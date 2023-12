Im Zeitraum vom Freitag, den 08.12.2023, auf Montag, den 11.12.2023, wurden zwei Verkehrsschilder im Bereich Büdlicherbrück, im Einmündungsbereich L 150/L 148 mit schwarzer sowie roter Farbe beschmiert.

Büdlicherbrück (ots) - Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Morbach fragt:



Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des

Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in

diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise

verhalten hat/haben?



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.