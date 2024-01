In der Silvesternacht kam es in Züsch in der Hoffeldstraße zu einem Brand einer Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angebaut ist.

Züsch (ots) - Die ersten Notrufe gingen um kurz nach drei Uhr ein. In dem angrenzenden Haus mussten sich die Bewohner ins Freie retten. Ein Bewohner wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

Im Einsatz war eine Notärztin aus Birkenfeld, jeweils ein RTW aus Thalfang und aus Hermeskeil. Zudem waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Züsch, Damflos, Neuhütten, Otzenhausen, Hermeskeil und Muhl vor Ort. Die Polizeiinspektion Hermeskeil war mit zwei Streifenwagen im Einsatz.