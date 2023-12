Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es gegen 17:10 Uhr in der Mustorstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Trier (ots) - Hierbei wurde eine 30-jährige Frau von einem Pkw erfasst, als sie den Fußgängerüberweg im Einmündungsbereich Mustorstraße / An der Schellenmauer überquerte.



Der 76-jährige Fahrer befuhr zuvor die Straße "An der Schellenmauer" und bog anschließend in die Mustorstraße ein, wo er aus bisher ungeklärten Gründen mit der Fußgängerin kollidierte. Nach dem Zusammenprall kollidierte der Pkw einige Meter später mit einem Baum.



Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, befindet sich ersten Einschätzungen zu Folge aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurde in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Der Fahrzeugführer stand durch den Zusammenprall unter Schock.



Die Unfallörtlichkeit musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für längere Zeit voll gesperrt werden.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779 5210 zu melden.