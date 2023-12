Am Dienstag, 19.12.2023 gegen 17:45 Uhr befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin die Longkampstraße in Trier-Ruwer, als sie plötzlich über einen umgedrehten Sockel eines Verkehrsschildes fuhr und sich dabei den Unterboden ihres PKW stark beschädigte.

Trier-Ruwer (ots) - Offensichtlich hatten unbekannte Täter den Sockel verkehrsgefährdend auf der Straße platziert. Der Schaden am PKW beläuft sich auf etwa 3.000 EUR.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.