Am Dienstag dem 05.12.23, 00:45 Uhr, platzt der Reifen eines Milchanhängers und der Anhänger stürzte aufgrund des Reifenplatzers um und kam auf der Fahrbahn der B 269 zum Liegen.

55767 Rinzenberg, B 269 (ots) - Die gesamte Fahrbahn ist blockiert. Fahrzeuge aus Richtung Morbach kommend werden an der Einmündung B269/L174 über Oberhambach-Niederhmambach auf die B 41 umgeleitet.

Aus Richtung Birkenfeld kommend werden die Fahrzeuge wieder in Richtung B 41 und über Niederhambach - Oberhambach umgleitet.



Ein Abschleppdienst mit Kran wurde verständigt. Die Dauer der Vollsperrung ist noch nicht abzusehen. Es wird nachberichtet.



Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden am Milchanhänger. ca. 3000 l Milch liefen aus.