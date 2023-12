Am Montag, den 11.12.2023, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr ist es in Schweich, auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes in der Brückenstraße 2, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Schweich (ots) - Hierbei wurde ein schwarzer SUV der Marke Mercedes beschädigt, welcher neben dem Gastronomiebetrieb "Arkadas" abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000EUR.



Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzten.