Am Freitagmorgen, dem 22.12.2023 zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf einem öffentlichen Parkplatz der dortigen Einkaufsmärkte in der Brückener Straße in Birkenfeld zu einer Unfallflucht.

Birkenfeld (ots) - Hierbei wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug der vordere linke Stoßfänger eines geparkten Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.