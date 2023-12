Vandalismus an Straßenbaumaschinen:

Idar-Oberstein (ots) - Am 14.12.2023 wurden in Idar-Oberstein (OT Oberstein), Auf der Idar, an abgestellten Straßenbaufahrzeugen Schäden festgestellt.

Unbekannte entwendeten aus einer Werkzeugkiste u.a. einen Spitzhammer und schlugen hiermit die Frontscheibe einer Straßenwalze und die Seitenscheibe eines Straßenfertigers ein. Weiterhin machten sich die Täter an einer kleineren Straßenwalze zu schaffen.



Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 entgegengenommen.