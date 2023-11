Am Montag, den 27.11.2023 gegen 22:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 135 zwischen den Orten Saarburg und Mannebach. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte ein von Mannebach kommender BMW ,3-er Reihe (Bj.98-07 E46), mit den am Straßenrand aufgestellten Verkehrsschildern des Greifvogelpark Saarburg. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile vor Ort kann von einem deutlich erkennbaren Frontschaden am PKW ausgegangen werden.

Saarburg (ots) - Im Anschluss verließ der Fahrzeugführer unerkannt die Unfallörtlichkeit.



Sollten Hinweise zu dem flüchtigen PKW oder dem Fahrzeugführer bestehen wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg persönlich oder telefonisch unter der



06581/9155-0



In Verbindung zu setzen.