Am 22.12.2023, gegen 18:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße, in Föhren.

Föhren (ots) - Ein, vor dem Anwesen Hauptstraße 27, parkender PKW wurde dabei von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Bei der Kollision kam es zu einem lauten Knallgeräusch und zu einem Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Unfallfahrzeug machten können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schweich unter Tel: 06502/91570 zu melden.