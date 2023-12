Am 09.12.2023 ereignete sich gegen 06:00 Uhr auf der B 53 an der Einmündung zur Autobahnauffahrt A 64a, Richtung Hermeskeil / Ehranger Brücke ein Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und einem PKW.

Trier-Ehrang (ots) - An der dortigen Ampelanlage kam es zum Zusammenstoß im Gegenverkehr. Hierbei wurde die 55-jährige Pkw-Fahrerin verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Einsatzkräfte aus dem beteiligten Feuerwehrfahrzeug wurden ebenfalls vorsorglich im Krankenhaus untersucht, blieben jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 53 musste über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden (06502-9157-0).