Am Mittwoch, dem 06.12.2023, gegen 13:40 Uhr ereignete sich, in der Spitzwiese in Bekond, ein Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem PKW.

Bekond (ots) - Das Kind stieg an der Bushaltestelle in der Spitzwiese aus und überquerte anschließend die Straße. Hierbei wurde das Kind frontal von einem Fahrzeug erfasst und glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrerin des PKW entfernte sich, nach der Kollision, unerlaubt vom Unfallort.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter Tel:06502/9157-0 zu melden.