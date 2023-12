Am 08.12.2023, gegen 07.30 Uhr, kollidierten auf der K66 zwischen Hottenbach und Rhaunen, auf Höhe des Hochwälderhofes, zwei Pkw mit ihren jeweiligen Außenspiegeln.

Rhaunen (ots) - Einer der Fahrer entfernte sich in Richtung Hottenbach unerlaubt von der Unfallstelle.



Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.