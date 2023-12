null.

Baumholder (ots) - In der Nacht vom 05.12.2023 auf den 06.12.2023 (19:30 Uhr - 06:30 Uhr) wurde ein geparktes Firmenfahrzeug einer ortsansässigen Sanitärfirma in der Ausweilerstraße in Baumholder durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Das flüchtige Fahrzeug hat vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den geparkten Firmentransporter beschädigt.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Baumholder