Am Donnerstag, den 07.12.2023 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ist es in Nittel-Rehlingen in der Straße "Im Weckert" zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Trier (ots) - Hierbei stieß ein fahrendes unbekanntes Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um ein Gemeindefahrzeug (Weißer Ford Ranger) der Ortsgemeinde Nittel.

Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzten.