In der Zeit vom 30.12.2023, 19:00 Uhr und 31.12.2023, 15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Tälchen" in Kenn zu gelangen.

Kenn (ots) - Sie scheiterten jedoch beim Versuch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570.