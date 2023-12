Am Dienstag den 26.12.2023 gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K1 zwischen den beiden Ortslagen "Fusenich" und "Liersberg".

Trier (ots) - In einer Linkskurve schnitt ein silbergrauer Skoda, vermutlich Fahrzeugtyp SUV, die Fahrbahn des entgegenkommenden geschädigten Pkw. Aufgrund dessen musste durch den Geschädigten ein Ausweichmanöver nach rechts durchgeführt werden, wodurch er schließlich die Kontrolle über den Pkw verlor und in ein Feld neben der Fahrbahn abgekommen ist. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.